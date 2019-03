Magdeburg

Mit vier Haftbefehlen gesucht: 26-Jähriger festgenommen

21.03.2019, 18:42 Uhr | dpa

Ein mit vier Haftbefehlen gesuchter 26-Jähriger ist in Magdeburg festgenommen worden. Zuvor habe er versucht zu fliehen und dabei einen zivilen Dienstwagen gerammt, teilte die Polizei mitteilte. Bei der Festnahme am Mittwoch stellte sich heraus: Der Mann hatte keinen gültigen Führerschein, führte Reizgas bei sich und stand unter dem Einfluss von Kokain und Amphetamin. Zivilpolizisten hatten den Gesuchten den Angaben zufolge auf dem Weg zu seiner Wohnung erkannt und bis in einen Hinterhof verfolgt. Zum Inhalt der vier Haftbefehle teilte die Polizei nichts mit. Der Mann wurde in die JVA Burg gebracht.