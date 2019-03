Eutin

Kieler SPD beantragt Sozialausschuss-Sitzung zu Kliniken

21.03.2019, 19:11 Uhr | dpa

Die SPD-Fraktion in Kiel hat eine Sondersitzung des Sozialausschusses zum Thema Sana Kliniken Ostholstein in der nächsten Woche beantragt. Das Schweizer Unternehmen Ameos hatte wegen noch zu klärender Fragen einen Übernahmeantrag zurückgezogen. "Aufgrund der zurückgezogenen Übernahme der Sana Kliniken Ostholstein durch Ameos herrscht große Verunsicherung unter den Menschen in der Region sowie den Beschäftigten. Darunter leidet die medizinische Versorgung, was letztlich zu Lasten der Patienten geht", hieß es in einer Mitteilung der Fraktion am Donnerstag.

Kreis und Land müssten schnellstmöglich handeln, um der Verunsicherung und der Angst vor einer schlechteren medizinischen Versorgung entgegenzuwirken. "Die Sana-Übernahme wird immer mehr zu einer Belastung für die Gesundheitsversorgung in Ostholstein", hieß es weiter.

Die Sana Kliniken AG hatte im Oktober 2018 angekündigt, sich als Anteilseigner aus der Region zurückzuziehen. Es gibt Standorte in Eutin, Oldenburg, Fehmarn und Middelburg/Süsel.