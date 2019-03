Wiesbaden

Schäfer-Gümbel zwischen Wehmut und Aufbruch

21.03.2019, 19:50 Uhr | dpa

Nach seinem angekündigten Rückzug aus der Politik blickt der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. "Ich schwanke zwischen Wehmut auf der einen Seite und Aufbruch auf der anderen. Es wird auch noch ganz lange so bleiben. Aber die Aufbruchsgefühle überwiegen", sagte er in einem Interview der "Frankfurter Neuen Presse" (FNP). Er habe Hunderte Reaktionen bekommen, die ihn emotional sehr überwältigt hätten, sagte der 49-Jährige.

Schäfer-Gümbel hatte diese Woche erklärt, bis zum Herbst seine Ämter als Landesvorsitzender, Landtagsfraktionschef und stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender aufgeben zu wollen. Zum 1. Oktober will er zur Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) wechseln. Der Aufsichtsrat der Organisation muss am 9. April über die Personalie entscheiden.

"Zum 50. Geburtstag etwas Neues zu beginnen, ist für mich genau richtig", sagte Schäfer-Gümbel der FNP. Sollte der Aufsichtsrat zustimmen, dann werde er als GIZ-Vorstandsmitglied mitverantwortlich sein für die klassische Entwicklungszusammenarbeit. Hinzu komme die Rolle als Arbeitsdirektor mit einer Verantwortung für 20 000 Mitarbeiter.

Bei Gesprächen mit den GIZ-Arbeitnehmervertretern habe das Thema befristete Arbeitsverträge eine große Rolle gespielt, sagte Schäfer-Gümbel. "Aus meiner Sicht muss es darum gehen, Befristung abzubauen, Menschen aber andererseits darauf vorzubereiten, sich auf neue Aufgaben einzulassen", erklärte er.