Zwickau

Mönchengladbach gewinnt Benefizspiel beim FSV Zwickau

21.03.2019, 20:30 Uhr | dpa

Borussia Mönchengladbach hat ein Benefizspiel beim finanziell angeschlagenen Fußball-Drittligisten FSV Zwickau mit 3:1 (2:0) gewonnen. Vor 5270 Zuschauern erzielten Patrick Herrmann (25.) und zweimal Alassane Pléa (44./59.) am Donnerstagabend die Tore für die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking. Kevin Hoffmann gelang in der 69. Minute der Ehrentreffer für den FSV. Der Bundesligist war zwar ohne zehn Nationalspieler, aber dennoch mit einer namhaften Mannschaft angetreten. In der Anfangsphase konnte sich FSV-Torhüter Johannes Brinkies mit drei starken Paraden gegen Pléa (11./20./21.) auszeichnen. Herrmann brachte die Gladbacher schließlich aus Nahdistanz in Führung, die Pléa kurz vor dem Pausenpfiff mit einem Flachschuss ausbauen konnte. Nach einer Stunde erhöhte der Franzose mit seinem zweiten Tor auf 3:0 für das Hecking-Team, ehe Zwickaus Hoffmann mit einem platzierten Schuss in die linke untere Ecke den Endstand herstellte. Die Einnahmen aus der Partie sollen helfen, die wirtschaftliche Lage des FSV zu stabilisieren. Die Borussia verzichtete auf eine Antrittsprämie, die Zwickauer mussten nur die Reisekosten für den Bundesligisten übernehmen. Im Rahmen des Nachlizenzierungsverfahrens hatten die Sachsen beim Deutschen Fußball-Bund 670 000 Euro nachzuweisen. Erst kurz vor dem Rückrundenstart in der 3. Liga konnte der FSV seine Etatlücke durch ein Darlehen eines privaten Geldgebers in Höhe von 375 000 Euro schließen.