Mainz

Rettungskräfte werben mit Kampagne für ihre Arbeit

22.03.2019, 01:45 Uhr | dpa

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv (Quelle: dpa)

Immer wieder kommt es vor, dass Retter bei Einsätzen angepöbelt oder sogar angegriffen werden. Mit einer Kampagne wollen Polizei, Feuerwehren und Rettungsdienste in Rheinland-Pfalz daher gegen Übergriffe und Beleidigungen vorgehen. Dazu will Innenminister Roger Lewentz (SPD) heute in Mainz unter anderem einen kurzen Videofilm vorstellen.

Die Aktion soll auch in den sozialen Medien unter dem Hashtag "IMMERDA!" darauf aufmerksam machen, dass die Helfer rund um die Uhr bereitstehen und auch gebraucht werden. Die Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten sollen einen entsprechenden Aufkleber bekommen. Derzeit laufen auch Aktionstage der Landesregierung unter dem Motto "Respekt. Bitte!", die sich ebenfalls gegen Angriffe auf Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes richtet.