Hamburg

Hamburger FDP läutet bei Parteitag Wahlkampf ein

22.03.2019, 02:22 Uhr | dpa

Unter dem Motto "Wer Hamburg liebt, macht Hamburg besser" will die FDP bei einem Landesparteitag am Wochenende in Wandsbek den Wahlkampf zur den Bezirksversammlungs- und Europawahlen einläuten. Bevor die Parteimitglieder heute über den Wahlaufruf-Leitantrag des Vorstands beraten, wird am Freitagabend (17.30 Uhr) die Parteiführung neu gewählt. Veränderungen im Präsidium sind nicht zu erwarten: Sowohl die Landesvorsitzende Katja Suding als auch ihre drei Stellvertreter Benjamin Schwanke, Gerhold Hinrichs-Henkensiefken und Ewald Aukes sowie Schatzmeister Thomas Thiede treten nach Angaben der Partei erneut an. Mit der Wahl der Beisitzer wird der Vorstand dann am Samstag komplettiert.

Ein Thema des Parteitags wird auch die Freikarten-Affäre um das Rolling Stones-Konzert im Stadtpark sein. Der Bezirksverband Nord hat einen Dringlichkeitsantrag eingereicht, in dem eine rückhaltlose Aufklärung und eine juristische Aufarbeitung gefordert wird. "Auch das Nachdenken über einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) in der Hamburgischen Bürgerschaft darf dabei kein Tabu darstellen", heißt es darin.

Außerdem will die Spitzenkandidatin der FDP Hamburg für die Europawahl, Svenja Hahn, in einer Rede mit dem Titel "Europa - Kontinent der Chancen" ihre Vorstellungen von einer künftigen EU darlegen.