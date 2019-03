Erfurt

Fahrschulen in Thüringen plagen Nachwuchssorgen

22.03.2019, 05:53 Uhr | dpa

Für die Fahrschulen in Thüringen wird es immer schwieriger, geeignetes Personal zu finden. "Wir sind sehr gut ausgelastet, bekommen den Nachwuchsmangel aber immer stärker zu spüren", sagte der Vorsitzende des Thüringer Fahrlehrerverbands, Harry Bittner. Wegen der Personalsituation und hoher Nachfrage müssten Fahranwärter inzwischen teils mit mehrmonatigen Wartezeiten rechnen.

Dennoch gebe es in Thüringen bisher kein Fahrschulsterben, so Bittner. Durch die immer höheren technischen und damit finanziellen Anforderungen an eine Fahrschule, die von Einzelunternehmen nur schwer leistbar seien, steige aber die Zahl von Kooperationen und Zusammenschlüssen. Dem Landesverwaltungsamt zufolge ist die Zahl der Fahrschulen dagegen sogar noch einmal angestiegen - von 428 im Jahr 2017 auf aktuell 442.

Am Freitag (10.00 Uhr) treffen sich die Mitglieder des Thüringer Fahrlehrerverbands zu einer Versammlung in Suhl. Inhaltlich wird es dabei Bittner zufolge unter anderem um bessere pädagogische Ansätze in Fahrschulen und die Verbesserung der Ausbildung gehen.