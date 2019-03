Frankfurt am Main

Aufsichtsratschef Steubing: Eintracht noch kein Spitzenteam

22.03.2019, 07:02 Uhr | dpa

Aufsichtsratschef Wolfgang Steubing hält Eintracht Frankfurt trotz der bisher starken Saison in der Fußball-Bundesliga noch nicht für ein Spitzenteam. "Dass wir diese gute Position haben, ist für mich immer noch ein Ausrutscher. Wir sind kein Dauergast in dieser Region. Das können wir auch noch gar nicht sein, denn unsere Geldmittel sind noch nicht so, dass wir uns in dieses Cluster einordnen können", sagte Steubing am Donnerstagabend bei einer Podiumsdiskussion in Frankfurt.

Acht Spieltage vor dem Saisonende ist die Eintracht mit 46 Zählern Tabellenfünfter und darf auf den erstmaligen Einzug in die lukrative Champions League hoffen. Dafür muss sie mindestens Rang vier belegen, zu dem derzeit ein Punkt fehlt. Zudem sind die Hessen als letzter deutscher Club noch in einem internationalen Wettbewerb dabei. Im Viertelfinale der Europa League trifft der DFB-Pokalsieger Mitte April auf Portugals Rekordmeister Benfica Lissabon.