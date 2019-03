Holzminden

Feuer in Fachwerkhaus: 170 000 Euro Schaden

22.03.2019, 07:09 Uhr | dpa

Ein Fachwerkhaus in Fohlenplacken bei Holzminden ist am Freitag komplett abgebrannt. Dabei sei ein Schaden von rund 170 000 Euro entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Bewohner konnten sich noch rechtzeitig retten. Rund 70 Feuerwehrleute hätten nur noch ein Ausbreiten des Feuers verhindert. Der Brand war am Morgen unter Kontrolle. Die Feuerwehr werde aber noch bis zur Mittagszeit beschäftigt sein. Die Ursache für den Brand ist laut Polizei noch unklar.