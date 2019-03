Neustadt an der Weinstraße

Mildes Frühlingswetter zum Gimmeldinger Mandelblütenfest

22.03.2019, 07:16 Uhr | dpa

Blühende Mandelbäume, Wein und Musik - am (morgigen) Samstag (23. März) beginnt in Neustadt an der Weinstraße das zweitägige "Gimmeldinger Mandelblütenfest". Sie rechne mit 20 000 Besuchern, sagte die Gimmeldinger Ortsvorsteherin, Claudia Albrecht. Das Wetter wird aller Voraussicht nach mitspielen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit trockenem und mildem Frühlingswetter.

Der Termin des Festes richtet sich traditionell nach der Mandelblüte. Zwölf Tage vor dem Festwochenende wird entschieden, dass gefeiert wird. "Wenn die Wettervorhersage gut und die Blüte in schönem Stand ist", sagte Albrecht. Ein Signal sei die weiß blühende Davidsmandel. Wenn die da sei, wisse man: Es dauere noch acht bis zehn Tage bis zur rosafarbenen Blüte anderer Mandelarten. "Man hat so ein bisschen ein Gefühl dafür", sagte Albrecht.

Das Fest gebe es seit 1934. In seiner 85-jährigen Geschichte sei es - wie auch dieses Jahr - meist auf das dritte Märzwochenende gefallen. In dem Weinort stehen etwa 1500 Mandelbäume. Deren Blüte und das Fest ziehen alljährlich Tausende Besucher an, die Veranstaltung gilt als Auftakt der Weinfestsaison in Deutschland.

Albrecht rät Besuchern, tagsüber die Blüte zu genießen und zu feiern. "Sobald die Sonne weggeht, wird es sofort kalt", sagte sie. Laut DWD gibt es am Samstag bis zu 19 Grad, am Sonntag 10 bis 15 Grad. In der Nacht zum Sonntag kann es demnach aber auf zwei Grad, in der Nacht zum Montag sogar auf minus ein Grad abkühlen.