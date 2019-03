Berlin

Weniger Menschen leiden an Grippe: bisher zehn Todesfälle

22.03.2019, 07:37 Uhr | dpa

Hohes Fieber, trockener Husten, matt - und das auf einen Schlag: Die Grippewelle macht in Berlin noch einigen Menschen zu schaffen, schwächt sich aber insgesamt ab. "Die Zahlen sind seit mehreren Wochen rückläufig", sagte eine Sprecherin des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) auf Anfrage. Die Saison sei damit aber noch nicht beendet. Mehr als 400 Grippefälle wurden laut einem aktuellen Lageso-Bericht in der Vorwoche erfasst. Seit Saisonbeginn im Herbst 2018 erkrankten rund 4800 Menschen in der Hauptstadt an der Viruserkrankung, zehn Patienten starben daran. Daneben gibt es ein großes Dunkelfeld nicht getesteter Fälle.