Rodeberg

49-Jähriger stirbt bei Unfall im Unstrut-Hainich-Kreis

22.03.2019, 08:28 Uhr | dpa

Ein 49 Jahre alter Autofahrer ist im Unstrut-Hainich-Kreis gegen einen Baum gefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am späten Donnerstagabend aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve auf einer Landstraße bei Rodeberg im Eichsfeld von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.