Wesendorf

Leiche nach Brand in Ferienhaus gefunden

22.03.2019, 09:00 Uhr | dpa

Nach einem Feuer in einem Ferienhaus in Wesendorf (Landkreis Gifhorn) hat die Polizei eine Leiche gefunden. Ob der Mann bei dem Feuer ums Leben kam, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der 41 Jahre alte Besitzer des Ferienhauses konnte sich in der Nacht zum Freitag noch rechtzeitig retten. Er wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl die Identität des Toten, als auch die Ursache für den Brand sind derzeit noch unklar.