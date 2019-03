Leipzig

Halle wirbt auf Leipziger Buchmesse um junge Menschen

22.03.2019, 09:36 Uhr | dpa

Die Stadt Halle wirbt auf der Leipziger Buchmesse erstmals gezielt um die Gunst künftiger Studierender. Der 80 Quadratmeter große Stand sei mit den Löwen des Uniplatzes gestaltet worden, sagte Isabel Hermann vom Stadtmarketing. Mit einer Virtual-Reality-Brille lädt das Team die Besucher ein, sich so plastisch in der Stadt und auf dem Uni-Gelände umzusehen, als seien sie selbst da. Halle präsentiert sich zum 10. Mal auf der Leipziger Schau. Es wirbt um kulturbegeisterte Touristen und präsentiert auch sieben Verlage aus der Stadt am Stand.

Magdeburg ist zum fünften Mal dabei und will nach eigenen Angaben vor allem die Vernetzung der Kreativwirtschaft stärken. Aber auch hier sei Standortwerbung und Tourismusmarketing ein Aspekt, hieß es. Die Leipziger Buchmesse läuft noch bis zum Sonntag und wird begleitet von den Lesefesten "Leipzig liest" und "Halle liest mit".