Berlin

Berlin Volleys: Niederlage "können wir nicht gebrauchen"

22.03.2019, 10:16 Uhr | dpa

Den dritten Tabellenplatz nach der Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga haben die Berlin Volleys bereits sicher. Dennoch geht die Mannschaft ihr letztes Spiel vor den Play-offs am Samstag (19 Uhr) bei den Bisons Bühl voller Ehrgeiz an. Gegen den Tabellenachten soll der neunte Sieg in Serie gelingen. "Eine Niederlage können wir nicht gebrauchen", sagt Manager Kaweh Niroomand, "auch wenn das in Bühl sicher nicht ganz einfach wird."

Die Volleys dürfen in der Tabelle sogar noch ein wenig nach oben schauen: Nur ein Punkt trennt sie vom Zweiten, den Alpenvolleys Haching, der Rückstand auf Spitzenreiter VfB Friedrichshafen beträgt drei Punkte. "Ich denke, an der Konstellation wird sich nichts mehr ändern", sagt Niroomand, der nicht mehr mit Patzern der Konkurrenz am letzten Spieltag rechnet.

Die BR Volleys würden als Dritter zum Playoff-Auftakt entweder auf die powervolleys Düren oder die United Volleys Frankfurt treffen. Das Viertelfinale wird gespielt in einer Serie Best of three, ein entscheidendes drittes Spiel würde in Berlin stattfinden. Niroomand hat bei den beiden möglichen Gegnern keine Präferenz. "Beide Mannschaften spielen sehr unterschiedlich, haben ihre Stärken und Schwächen", sagt er. "Bei den Dürenern ist das Spiel stark auf den chilenischen Diagonalspieler Sebastian Gevert zugeschnitten. Sie sind dadurch vielleicht etwas einfach auszurechnen. Frankfurt wiederum spielt variabler, ist aber nicht ganz so erfahren."