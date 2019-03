Magdeburg

Tigerdame Stormi bleibt im Magdeburger Zoo

22.03.2019, 10:29 Uhr | dpa

Die sibirische Tigerin Stormi soll nun doch im Magdeburger Zoo bleiben. Ursprünglich war ein Umzug der 2017 im Tierpark geborenen Raubkatze geplant gewesen, wie der Zoo am Freitag mitteilte. Stattdessen soll nun Stormis Mutter Kimberly Magdeburg verlassen. Das Zuchtweibchen harmonisiere nicht gut mit Kater Amur. Auch er werde an einen anderen Tierpark abgeben. Ein Termin dafür stehe aber noch nicht fest. Bis es so weit sei, nutzten die drei Tiere die Außenanlagen im Wechsel.

Stormi war im Juni 2017 während eines Sturmtiefs - daher ihr Name - im Magdeburger Zoo zur Welt gekommen. Weil die Mutter den Nachwuchs nicht annahm, zog eine Pflegerin das Raubtier von Hand auf.