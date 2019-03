Erfurt

"Kindergarten"-Petition soll deutschlandweit wirken

22.03.2019, 10:31 Uhr | dpa

Die Initiatoren einer Petition zur verstärkten Nutzung des Wortes "Kindergarten" zielen mit ihrem Vorstoß nicht nur auf Thüringen. Das Land solle sich auch auf Bundesebene dafür einsetzen, dass überall in Deutschland - etwa in Gesetzestexten und Bildungsplänen - die Bezeichnung Kindergarten statt Formulierungen wie Kindertageseinrichtung oder Kita benutzt werde. Das sagte der Einreicher der Petition, Frank Persike, bei einer Anhörung vor dem Petitionsausschuss des Thüringer Landtages am Freitag.

Die Petition trägt den Titel "Die Welt spricht Kindergarten". Eines der zentralen Argumente der Initiatoren lautet, dass das Wort Kindergarten bereits in mehr als 40 Sprachen unverändert übernommen worden sei, während es ausgerechnet in seinem Ursprungsland allmählich durch Begriffe verdrängt werde, die aus der Verwaltungssprache stammten.