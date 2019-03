Stuttgart

Feinstaubbelastung am Neckartor weiter niedrig

22.03.2019, 11:18 Uhr | dpa

Die Feinstaubbelastung in Stuttgart ist auch am zweiten Tag des Feinstaubalarms unter dem EU-Grenzwert geblieben. Am Donnerstag lag die Konzentration am besonders belasteten Neckartor im Mittel bei 33 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Das ging am Freitag aus vorläufigen Zahlen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hervor. Damit lagen die Werte knapp unter dem Messergebnis vom Mittwoch (35 Mikrogramm) und deutlich unter den nach EU-Recht zulässigen 50 Mikrogramm.

Der Feinstaubalarm hatte in der Nacht zum Mittwoch begonnen. Weil Meteorologen geringen Luftaustausch im Talkessel erwarten, sollen Autofahrer während des Alarms ihren Wagen stehen lassen. Wann der Feinstaubalarm beendet wird, ist noch offen.