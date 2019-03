Bundesrechnungshof legt Abschlussbericht zu "Gorch Fock" vor

22.03.2019, 11:52 Uhr | dpa

Der Bundesrechnungshof hat den Abschlussbericht zur Sanierung des Segelschulschiffs "Gorch Fock" vorgelegt. Der Bewertung ging nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Freitag dem Bundestag und den Ministerien für Verteidigung und Finanzen zu. Die Prüfer halten darin an wesentlichen Kritikpunkten fest. Für die explodierenden Kosten und fehlende Wirtschaftlichkeitsprüfungen macht der Bundesrechnungshof in dem der dpa vorliegenden Papier Versäumnisse bei Bundeswehr und Verteidigungsministerium verantwortlich und mahnt für die Zukunft andere Vorgehensweisen an.