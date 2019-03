Altenburg

Neues Rommé-Blatt mit deutschem Bild nach Spielerwünschen

22.03.2019, 11:54 Uhr | dpa

Rund ein Jahr nach dem ersten Rommé-Blatt mit deutschem Bild hat die Altenburger Tourismus GmbH eine überarbeitete Version angekündigt. Dabei seien die Wünsche zahlreicher Spieler bei der Gestaltung berücksichtigt worden, teilte die Tourismus GmbH am Freitag mit. So seien bei den Zahlenkarten zusätzliche Kartensymbole wie Schelle oder Herz an den Kartenecken eingefügt worden. Damit solle eine bessere Sichtbarkeit der Symbole beim Auffächern der Karten in der Hand gewährleistet werden.

Die Altenburger Touristiker hatten das Rommé-Blatt mit deutschem Bild im Februar vergangenen Jahres als Weltneuheit präsentiert. Statt der im französischen Bild verwendeten Kreuz, Pik, Herz und Karo wurden die deutschen Spielkartenfarben Eichel, Schelle, Grün und Herz verwendet. Die 1000 Kartensets der ersten Auflage seien nach nur zehn Tagen verkauft gewesen. Die neue Version solle in einer limitierten Auflage von 2000 Stück noch vor Ostern erhältlich sein.