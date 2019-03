Demitz-Thumitz

Hintergründe nach Fund von Männerleiche unklar

22.03.2019, 11:55 Uhr | dpa

Nach dem Fund einer Männerleiche in einem Straßengraben im Landkreis Bautzen sind die Hintergründe weiter unklar. "Es wird in alle Richtungen ermittelt, Hinweise für ein Verbrechen liegen derzeit aber nicht vor. Auch ein Unfall kann nicht ausgeschlossen werden", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Freitag.

Die Ehefrau hatte die Leiche ihres 75 Jahre alten Ehemannes in der Nacht zu Donnerstag neben dessen Fahrrad im Straßengraben in Demitz-Thumitz gefunden. Zuvor sei er nicht wie gewohnt nach dem Tischtennistraining nach Hause gekommen.