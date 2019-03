Bad Lobenstein

Mann verliert Kontrolle über Motorrad: Wird schwer verletzt

22.03.2019, 12:03 Uhr | dpa

Bei einem Überholmanöver hat ein Mann offensichtlich die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der 58-Jährige wurde am Donnerstag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach kam der Motorradfahrer zwischen Bad Lobenstein und Lichtenbrunn von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der Mann wurde über die Leitplanke in einen Bach geschleudert. Dabei zog er sich laut Polizei schwerste Beinverletzungen zu.