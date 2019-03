Marl

Unfallfahrer drückt Kind Geld in die Hand: Suche geht weiter

22.03.2019, 12:06 Uhr | dpa

Ein Autofahrer verletzt einen 13-Jährigen, drückt ihm 20 Euro in die Hand - und rast davon. Nach dieser ungewöhnlichen Fahrerflucht in Marl fahndet die Polizei weiter nach dem unbekannten Fahrzeugführer. Auch eine mutmaßliche Zeugin mit einem weißen Hund werde noch gesucht, sagte ein Polizeisprecher. Der Junge befinde sich weiter im Krankenhaus.

Ein etwa 25 Jahre alte Autofahrer soll das Kind auf dessen Tretroller am Donnerstagmittag an einer Kreuzung mit seinem Wagen erfasst haben. Der Mann und seine Begleiterin stiegen laut den Ermittlungen kurz aus und erkundigten sich, wie es dem Jungen gehe. Der antwortete, nicht so gut. Daraufhin habe der Mann dem Jungen einen 20 Euro-Schein gegeben und sei "mit quietschenden Reifen" davongefahren.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrerflucht eingeleitet. "Leider erleben wir solche Fälle nicht selten", sagte ein Sprecher am Freitag. Gerade bei Unfällen mit Kindern müsse jedoch unbedingt die Polizei eingeschaltet werden. "Kinder können oft nicht einschätzen, was passiert ist und was die Folgen sind. In der Aufregung der Situation sagen sie vielleicht fälschlicherweise, dass ihnen nichts weh tut. Es ist aber die Pflicht der Beteiligten, zu helfen sich ihrer Verantwortung zu stellen."

Im konkreten Fall war der 13-Jährige zunächst nach Hause gegangen und hatte den Vorfall den Eltern geschildert. Dann erlitt er einen Schwächeanfall und wurde mit Verdacht auf innere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. "Es hätte auch sein können, dass der Junge zu Hause allein ist. Dann wäre er dort in Not geraten", sagte der Polizeisprecher.

Bei dem Auto des gesuchten flüchtigen Fahrers soll es sich um ein dunkelblaues Fahrzeug handeln. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Recklinghausen melden.