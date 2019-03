Rudolstadt

Zeugen gesucht: Radfahrer lebensbedrohlich verletzt

22.03.2019, 13:21 Uhr | dpa

Ein Radfahrer ist von einem Auto in Rudolstadt (Saalfeld-Rudolstadt) angefahren und schwer am Kopf verletzt worden. Der 80-jährige Radler war nach Polizeiangaben auf der August-Bebel-Straße unterwegs, als ein 88-jähriger Autofahrer ihn aus noch unbekannter Ursache rammte. Bei seinem Sturz erlitt der Mann, der ohne Helm unterwegs war, lebensbedrohliche Kopfverletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich bereits am Donnerstag gegen 11.30 Uhr. Die Polizei sucht für die Ermittlung des Unfallablaufs nach Zeugen.