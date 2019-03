Wiesbaden

Hessens Arbeitnehmer profitieren von Lohnzuwächsen

22.03.2019, 13:24 Uhr | dpa

Hessische Arbeitnehmer haben 2018 ein Lohnplus von 1,5 Prozent nach Abzug der Inflation erhalten. Das ist der sechste Anstieg der Löhne in Folge, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Im Jahr 2017 hatte der reale Lohnzuwachs im Schnitt ebenfalls 1,5 Prozent betragen, sagte ein Sprecher der Wiesbadener Behörde.

2016 gab es nach Abzug der Inflation ein Plus von 1,9 Prozent. Die Statistiker hatten ihre Berechnungen der Vorjahre teils angepasst.

Brutto hatten die Beschäftigten im vergangenen Jahr den Angaben zufolge 2,9 Prozent mehr Geld auf dem Gehaltszettel. In der Dienstleistungsbranche und dem produzierenden Gewerbe legten die Nominallöhne am meisten zu. Anders als im Vorjahr hätten die Arbeitnehmer in Führungspositionen unterdurchschnittlich von dem Zuwachs profitiert, erklärten die Statistiker.