Hasserode

Anhänger von gestohlenem Heißluftballon wieder da

22.03.2019, 16:50 Uhr | dpa

Knapp vier Wochen nach dem Diebstahl ist der Anhänger des Heißluftballons der Firma Brockenballon wiedergefunden worden. Polizeiangaben zufolge entdeckten Beamte den Wagen in der Nacht zu Freitag am Bahnhof im niedersächsischen Bad Sachsa. Zuvor waren zwei Männer geflohen. Den zwischenzeitlich umlackierten Anhänger ließen sie am Bahnhof zurück.

Der Anhänger samt Heißluftballon war Ende Februar in Wernigerode entwendet worden. Erst vor wenigen Tagen hatte ein Förster den Ballon und Zubehör der Firma Brockenballon in einem Wald bei Elend im Oberharz wiederentdeckt.