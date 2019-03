Gevelsberg

Munition mitgenommen: Rauch aus dem Kinderzimmer

22.03.2019, 17:36 Uhr | dpa

Alte Kriegsmunition mit Phosphor hat in einem Kinderzimmer in Gevelsberg für einen gehörigen Schrecken gesorgt. Jugendliche hätten die stark verrostete Munition draußen entdeckt und mit nach Hause genommen, berichtete die Feuerwehr am Freitag.

Durch das Zerlegen der Munition kam offenbar Sauerstoff an den Phosphorkern und führte zu einer chemischen Reaktion: Im Kinderzimmer stieg Rauch auf. Zum Glück sei die alte Infanteriemunition nicht in Flammen aufgegangen.

Das Kinderzimmer wurde gelüftet, die zur Hilfe gerufene Feuerwehr nahm die Munitionsteile mit. Aus gegebenem Anlass wies die Feuerwehr darauf hin, dass Munitionsfunde an Ort und Stelle bleiben müssen und nicht mit nach Hause genommen werden dürfen.