Frankfurt am Main

Zoll beschlagnahmte mehr als 500 gefälschte Uhren aus China

22.03.2019, 17:54 Uhr | dpa

Der Zoll hat am Frankfurter Flughafen 508 gefälschte Uhren aus China entdeckt und beschlagnahmt. Der Wert vergleichbarer Originale liege bei über 142 000 Euro, teilte das Hauptzollamt am Freitag mit. Die Fälschungen mehrerer Marken, die bei der Kontrolle einer Frachtsendung Anfang Februar entdeckt worden waren, wurden vernichtet. Sie sollten in den Kosovo geliefert werden.