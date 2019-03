Reutlingen

Vier Verletzte bei Vollbremsung von Linienbus

22.03.2019, 18:33 Uhr | dpa

Bei der Vollbremsung eines Linienbusses in der Reutlinger Innenstadt sind vier Menschen verletzt worden - eine 18-Jährige schwer. Der Bus und zwei Autos mussten nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen bremsen, weil ein anderes Auto vor ihnen abrupt die Spur gewechselt und dann stark abgebremst hatte. Im Bus stürzten mehrere Fahrgäste, zwei Schutzscheiben gingen zu Bruch. Eine 18-Jährige sowie zwei Männer im Alter von 20 und 25 Jahren wurden leicht verletzt, eine weitere 18-Jährige musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik gefahren werden. Über den Unfallverursacher liegen keine genaueren Erkenntnisse vor. Die Polizei sucht Zeugen - und die Autofahrer.