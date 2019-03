Hamburg

Suding als Hamburger FDP-Chefin bestätigt

22.03.2019, 19:35 Uhr | dpa

Katja Suding ist für zwei weitere Jahre als Chefin der Hamburger FDP bestätigt worden. Bei einem Landesparteitag in Wandsbek erhielt sie am Freitagabend 100 der abgegebenen gültigen Stimmen. 19 Parteimitglieder votierten gegen sie, 12 enthielten sich. Das entspricht einer Zustimmung von 76,3 Prozent - 12,5 Punkte weniger als 2017, als sie mit 88,8 Prozent zur Parteivorsitzenden gewählt worden war. Die 43-jährige Vize-Bundesvorsitzende hatte keinen Gegenkandidaten. Suding führt die Elbliberalen seit 2014. Vor ihrem Wechsel in den Bundestag 2017 war sie Fraktionsvorsitzende in der Hamburgischen Bürgerschaft.

Zuvor hatte sie ihre Parteifreunde auf die Bürgerschaftswahl im Februar kommenden Jahres eingestimmt, bei der sie ein Ergebnis über zehn Prozent erhoffe. Mit aktuellen Umfragewerten zwischen acht und neun Prozent stehe die FDP in Hamburg "so gut da wie lange nicht", sagte Suding. "Ich kenne noch Werte von zwei oder drei Prozent kurz vor Wahlen." Deshalb sollte für die Bürgerschaftswahl im kommenden Jahr "ein zweistelliges Wahlergebnis unser Ziel sein".

Mit den Themen Verkehr, Umwelt und Wirtschaft könne die FDP punkten und sei auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. "Wenn wir in einer Regierung etwas bewegen können, sind wir dabei", sagte sie. Anders als die CDU werde die FDP sich aber hinsichtlich möglicher Bündnisse noch zurückhalten. "Die CDU ist so derart verzweifelt und will so unbedingt wieder regieren", dass sie sich sowohl bei den Grünen als auch bei der SPD anbiedere.

Für einen FDP-Spitzenkandidaten werde sie gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden Anna von Treuenfels-Frowein und Michael Kruse bis zum Sommer einen Vorschlag vorlegen, kündigte Suding an.

Dem Parteitag, der am Samstag fortgesetzt werden sollte, lag ein Leitantrag des Vorstandes mit dem Titel "Wer Hamburg liebt, macht Hamburg besser" zu den Beziksversammlungs- und Europawahlen Ende Mai vor. Thema sollte auch die Freikarten-Affäre um das Rolling-Stones-Konzert im Stadtpark sein. Der Bezirksverband Nord hatte dazu einen Dringlichkeitsantrag eingereicht, in dem eine rückhaltlose Aufklärung und eine juristische Aufarbeitung gefordert wird - auch ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss in der Bürgerschaft dürfe kein Tabu sein.

Am Samstag wollte die Spitzenkandidatin der FDP Hamburg für die Europawahl, Svenja Hahn, in einer Rede mit dem Titel "Europa - Kontinent der Chancen" ihre Vorstellungen von einer künftigen EU darlegen. Sie steht auf der FDP-Bundesliste auf dem aussichtsreichen Platz zwei und wäre laut Suding die erste Liberale aus Hamburg, die ihre Stadt im Europaparlament vertreten würde.