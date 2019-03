22.03.2019, 22:01 Uhr | dpa

Ein mit Lacken und Reifen beladener Lkw ist am Freitagabend auf der A4 in Brand geraten. Der Laster stehe kurz vor der Anschlussstelle Wommen auf dem Seitenstreifen, die Autobahn sei voraussichtlich noch die ganze Nacht in Richtung Eisenach voll gesperrt, sagte ein Polizeisprecher am späten Abend. "Das Feuer brennt jetzt ab." Gefahr ging von dem Rauch laut Feuerwehr nicht aus. "Dem Fahrer geht es gut", so der Polizeisprecher. Er habe den Lkw rechtzeitig verlassen. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Autofahrer werden gebeten, die U83 an der Anschlussstelle Obersuhl zu nutzen.