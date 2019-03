Schwerin

SSC Schwerin schließt Bundesliga-Hauptrunde ab

23.03.2019, 01:11 Uhr | dpa

Die Volleyballerinnen des deutschen Meisters und Pokalsiegers SSC Palmberg Schwerin proben für die Viertelfinal-Playoffs. Im letzten Spiel der Bundesliga-Hauptrunde erwartet das Team von Trainer Felix Koslowski heute Abend den Tabellenletzten VCO Berlin in der heimischen Palmberg-Arena. Der SSC ist klarer Favorit in der Partie gegen die sieglosen Hauptstädterinnen, die in dieser Saison lediglich zwei Sätze gewinnen konnten.

Unabhängig vom Ausgang der Partie gehen die Mecklenburgerinnen als Tabellen-Zweiter in die Runde der besten Acht. Tabellenführer MTV Stuttgart hat vier Punkte mehr auf dem Konto und empfängt in seinem letzten Hauptrundenspiel am Samstag den Vierten SC Potsdam.