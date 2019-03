Stuttgart

Segnungen homosexueller Paare beschäftigen Landessynode

23.03.2019, 01:54 Uhr | dpa

Können sich gleichgeschlechtliche Paare zukünftig auch in Württembergs evangelischen Kirchen öffentlich segnen lassen? Die Landessynode, das Kirchenparlament, könnte heute ein Gesetz beschließen, das das einzelnen Gemeinden der Evangelischen Landeskirche in Württemberg erlaubt. Dafür ist eine Zweidrittel-Mehrheit nötig. 2017 war der Vorstoß gescheitert, diese Segnungen landeskirchenweit als Amtshandlung einzuführen. Nach dem aktuellen Gesetzentwurf soll nur ein Viertel der Kirchengemeinden ihre Gottesdienstordnungen auf Wunsch entsprechend ändern dürfen. In jedem Fall wird die Segnung in Württemberg nicht mit einer Trauung zwischen Mann und Frau gleichgestellt - anders als zum Beispiel bei der Landeskirche Baden.