Zella-Mehlis

Große Notfallübung in Autobahntunnel bei Suhl geplant

23.03.2019, 02:26 Uhr | dpa

Wegen einer großen Tunnelübung müssen sich Autofahrer heute Nachmittag auf der Autobahn 71 bei Suhl auf Behinderungen einstellen. Rund 600 Beteiligte proben ab 12.00 Uhr im Tunnel Berg Bock einen Notfall. Zwei große Verkehrsunfälle werden simuliert, wie der Leiter des Fachbereichs vom Amt für Brand- und Katastrophenschutz in Suhl, Dennis Kummer, vorab sagte. Eine Notfallübung in so großem Ausmaß habe es in Thüringen bisher nicht gegeben, sagte er weiter.

Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei, des Rettungsdiensts und des SRH Zentralklinikums Suhl sind beteiligt. Außerdem gibt es 30 Opferdarsteller. Für die Übung wird der knapp drei Kilometer lange Tunnel von 12.00 Uhr bis voraussichtlich 19.00 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung über die Stadt Suhl ist eingerichtet. Kummer sagte, dass Autofahrer voraussichtlich nur etwa fünf bis zehn Minuten mehr einplanen müssten. "Es wird hier nicht zu großen Staus kommen, aber zähfließender Verkehr wird sich gerade an den Ampeln schon einstellen."