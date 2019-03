Erfurt

Thüringens SPD gibt sich ein Regierungsprogramm

23.03.2019, 03:29 Uhr | dpa

Wolfgang Tiefensee, SPD-Parteichef und Spitzenkandidat in Thüringen. Foto: Candy Welz/Archiv (Quelle: dpa)

Thüringens SPD will nach der Landtagswahl im Oktober weiter regieren. Dabei soll ein Programm helfen, dass heute auf einem Parteitag in Erfurt beraten und beschlossen wird. Parteichef und Spitzenkandidat Wolfgang Tiefensee spricht von einer Neuorientierung der Thüringer SPD, die die Partei aus dem Abstimmungstief der vergangenen Jahre holen soll. Punkten wollen die Sozialdemokraten bei den Wählern mit dem Versprechen auf eine Grundsicherheit für alle.

Bei Renten, Löhnen, Bildung, Wohnung, Gesundheit und innerer Sicherheit sollen nach dem Willen der SPD künftig Standards gelten, beispielsweise dass kein Jugendlicher in Thüringen die Schule ohne Abschluss verlässt oder das Wohnen maximal ein Drittel des Einkommens kosten darf. Die SPD regiert seit 2014 mit der stärkeren Linken und den Grünen in einer rot-rot-grünen Koalition. Das Dreierbündnis will Tiefensee bei entsprechenden Wahlergebnissen fortsetzen.