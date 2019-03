Potsdam

Gegner der EU-Urheberrechtsreform demonstrieren in Potsdam

23.03.2019, 12:11 Uhr | dpa

Etwa 200 Menschen haben in Potsdam gegen die geplante Reform des Urheberrechts in der EU demonstriert. Sie zogen am Samstag durch die Innenstadt, warnten vor einer Stärkung großer Unternehmen und trugen Transparente, auf denen zum Beispiel "Wir sind keine Bots" stand. Bots sind automatisierte Computerprogramme. Die Linke-Landtagsabgeordnete Isabelle Vandre warnte davor, dass das Internet "so, wie wir es kennen, überhaupt nicht mehr existieren wird". Grünen-Landesvorstandsmitglied Marie Schäffer sagte: "Es wird nicht abgewogen zwischen Urheberinteressen und Nutzerinteressen."

Der Protest unter anderem der Grünen Brandenburg, der Jungen Liberalen Potsdam, der Piratenpartei Potsdam und der Linksjugend Brandenburg richtet sich unter anderem gegen ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage und mehr Pflichten zum Urheberrechtsschutz für Plattformen. Kritiker fürchten, dass solche Plattformen den Vorgaben nur mit Uploadfiltern nachkommen können, mit denen sie beim Hochladen prüfen, ob Bilder, Videos oder Musik urheberrechtlich geschützt sind. Das kann aus ihrer Sicht zu Zensur führen, weil die Filter auch legale Inhalte wie Zitate, Parodien oder Satire blockten.