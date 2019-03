Ostritz

Gut 2000 Menschen beim Ostritzer Friedensfest

23.03.2019, 12:28 Uhr | dpa

Mehr als 2000 Menschen haben am Samstag in Ostritz (Kreis Görlitz) ein Zeichen für Weltoffenheit und gegen Rechtsextremismus gesetzt. "Bürgerengagement ist möglich und bewirkt etwas. Die Ostritzer zeigen klare Kante gegen Neonazis", sagte Organisator Michael Schlitt. Die Ostritzer reagieren mit ihrem 3. Friedensfest auf ein Rechtsrockkonzert am Samstag im Ort. Nach Polizeiangaben werden dazu 500 Personen auf dem Gelände des früheren Hotels "Neißeblick" erwartet.

Zur Eröffnung hatte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey am Freitagabend das Engagement der Bürger für Weltoffenheit und Toleranz gewürdigt. Es sei wichtig, all denen, die das demokratische System beschädigen oder abschaffen wollten, die Stirn zu bieten, betonte die SPD-Politikerin.

Bei dem Friedensfest in der Kleinstadt an der deutsch-polnischen Grenze sind bis Samstagabend Theater, Musik, Lesungen, Kabarett und Workshops geplant. Emotionaler Höhepunkt wird eine Menschenkette rund um den Marktplatz am Abend sein.