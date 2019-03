Hamburg

FDP-Kandidatin Hahn wirbt für "Europa der Chancen"

23.03.2019, 12:30 Uhr | dpa

Die Spitzenkandidatin der Hamburger FDP für die Europawahl, Svenja Hahn, hat für ein "Europa der Chancen und des Aufstiegs" geworben. Europa stehe an einem Scheideweg, sagte die 29-Jährige am Sonnabend beim Landesparteitag der Elbliberalen im Bürgersaal Wandsbek. "Brexit, Flüchtlingsfragen, Rechtsruck - das ist das, was die Europäische Union gefühlt in den letzten Jahren ausgemacht hat." Man müsse "endlich wegkommen von diesem Denken des nationalen Egoismus, denn nur gemeinsam können wir die großen Fragen unserer Zeit lösen".

Europa sei "ein Leuchtturm der Werte", an dem aber von innen gekratzt werde, sagte sie und nannte Ungarn als Beispiel, in dem "Bürger- und Freiheitsrechte attackiert werden". Sie forderte ein neues "Mindset, das nicht Angst schürt und Unsicherheit, sondern das Raum für Kreativität schafft". Vor allem den jungen Menschen müsse Europa Perspektiven bieten.

Hahn warb für klare Zuständigkeiten und einen Bürokratieabbau in der EU. "Wir müssen Europa da stark machen, wo es stark sein muss", sagte sie. Und das seien die großen Fragen und nicht das Klein-klein.

Die 29-Jährige steht auf der FDP-Bundesliste für die Europawahl am 26. Mai auf dem aussichtsreichen Platz zwei und hat damit gute Chancen, künftig als erste Liberale aus Hamburg ihre Stadt im Europaparlament zu vertreten.