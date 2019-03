Erlangen

Toter Wolf bei Erlangen gefunden

23.03.2019, 12:52 Uhr | dpa

An der Autobahn 73 nördlich von Erlangen ist ein toter Wolf gefunden worden. Die Verkehrspolizei Erlangen habe den Fund eines wolfsähnlichen Tieres am Freitag gemeldet, teilte das Landesamt für Umwelt am Samstag mit. Nach einer ersten Untersuchung von Bildern des Tieres durch die Dokumentationsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) gehen Experten davon aus, dass es sich um einen Wolf handelt. Zur genauen Bestimmung werden nun Genproben des Tieres untersucht. Das Tier ist nach derzeitigen Erkenntnissen durch einen Unfall umgekommen.