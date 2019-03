München

77-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand

23.03.2019, 15:32 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in München ist eine 77-Jährige ums Leben gekommen. Angehörige der Frau riefen am Samstagmorgen den Notruf und meldeten das Feuer, wie die Feuerwehr mitteilte. Einsatzkräfte fanden die Bewohnerin leblos in ihrer Wohnung. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Brandursache war noch unklar.