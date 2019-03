Sittensen

800 000 Euro Schaden: Großbrand in Wohn- und Geschäftshaus

24.03.2019, 11:17 Uhr | dpa

Löscharbeiten bei einem Großbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Sittensen. Foto: Christian Butt (Quelle: dpa)

Bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Sittensen im Landkreis Rotenburg (Wümme) ist ein Schaden von etwa 800 000 Euro entstanden. Das Feuer brach vermutlich in der Küche des dort ansässigen asiatischen Restaurants außerhalb der Geschäftszeiten aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Flammen breiteten sich von der Küche über das Obergeschoss bis ins Dachgeschoss aus. Das Gebäude brannte bei dem Feuer am Samstag vollständig ab. Die Ursache war bislang unklar.

Als der Brand ausbrach, waren keine Menschen im Restaurant. In dem Gebäude befinden sich außerdem eine Eisdiele und vier Wohnungen. Die insgesamt sechs Bewohner blieben unverletzt, da das Gebäude rechtzeitig evakuiert werden konnte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Bewohner in der Nähe gebeten, ihre Fenster und Türen zu schließen.

Insgesamt waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie konnten den Brand nach einem fünfstündigen Einsatz vollständig löschen. Die Bewohner wurden entweder privat oder in Wohnungen untergebracht, die von der Samtgemeinde Sittensen zur Verfügung gestellt wurden.