Steinach

1000 Teilnehmer beim Hindernisrennen "Braveheart-Battle"

24.03.2019, 15:33 Uhr | dpa

Matsch und Schnee haben am Sonntag rund 1000 Extremsportfans nach Steinach gelockt. Beim "Braveheart-Battle" mussten die Wettkämpfer kilometerlange, mit verschiedenen Hindernissen gespickte Strecken absolvieren. Schon der Start hatte es in sich: An der Talstation der Skiarena Silbersattel mussten die Teilnehmer im Sprint den Hügel zur Mittelstation bewältigen. Dort erwartete sie Schnee, wie der Veranstalter sagte.

Außerdem mussten sie durch verschiedene Wasserbecken tauchen, den Weg durch ein Schneelabyrinth finden und durch Matsch robben. Die Teilnehmer - dem Veranstalter zufolge rund 900 Männer und 150 Frauen - konnten zwischen einer Strecke für Einsteiger (10 Kilometer) und einer für Fortgeschrittene (20 Kilometer) wählen.