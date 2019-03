Wendeburg

Kinderwagen rollt in Kanal: Mutter rettet Baby aus Wasser

24.03.2019, 15:50 Uhr | dpa

Ein Kinderwagen mit einem sechs Monate alten Baby ist in einen Kanal in Bortfeld im Landkreis Peine gerollt. Die 30-jährige Mutter joggte am Sonntagvormittag am Ufer des Kanals mit einer Jogging-Karre, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei der Wagen plötzlich samt Baby in den Kanal gestürzt. "Die Frau konnte den Verlauf den Sturzes nicht mehr genau schildern", sagte ein Polizeisprecher. Sie sprang hinterher, konnte ihren Jungen retten und über eine Leiter zurück an das Kanalufer bringen.

Passanten kümmerten sich laut Polizei um die 30-Jährige und ihr Kind, die durchnässt und unterkühlt gewesen seien. Sie kamen beide in eine Klinik. Nach einer ambulanten Behandlung wurden Mutter und Sohn noch am Sonntagmittag aus dem Krankenhaus entlassen.