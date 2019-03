Wutha-Farnroda

Weißes Pulver löst Großeinsatz bei Feuerwehr und Polizei aus

24.03.2019, 16:00 Uhr | dpa

Unbekanntes weißes Pulver in einem Briefkasten in Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) hat am Sonntag Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ein 59-Jähriger habe das Pulver und einen zerplatzten Luftballon in seinem Briefkasten entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Zusätzlich zur Polizei rückte die Feuerwehr mit einem Gefahrstoffzug aus. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Hinweise darauf, dass es sich um eine gefährliche Substanz handle, gab es laut Polizei zunächst nicht.