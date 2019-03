Hofheim am Taunus

Hofheim ermittelt Bürgermeister in Stichwahl

24.03.2019, 20:43 Uhr | dpa

Die Hofheimer Bürger müssen zur Wahl eines neuen Rathauschefs ein zweites Mal an die Urnen gehen. Bei der Wahl am Sonntag konnte keiner der sieben Kandidaten eine absolute Mehrheit erreichen, wie eine Sprecherin der Stadt am Abend sagte. Bei der für den 7. April angesetzten Stichwahl treten erneut Christian Vogt (CDU) und Bernhard Köppler (SPD) an.

Beim Wahlgang am Sonntag erhielt Vogt laut vorläufigem Endergebnis 39,8 Prozent der Stimmen, Köppler kam auf 19,8 Prozent. Die drei stärksten weiteren Kandidaten waren demnach Bianca Strauß (Grüne, 16,2 Prozent), Wilhelm Schultze (parteilos, 12,3 Prozent) und Andreas Nickel (Freie Wählergemeinschaft Hofheim, 8,1 Prozent). Die bisherige Bürgermeisterin Gisela Stang (SPD) war nicht mehr angetreten. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Stadt bei 51,2 Prozent.