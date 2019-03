Bitola

Hannovers Handballer hoffen auf Europapokal-Viertelfinale

24.03.2019, 21:01 Uhr | dpa

Die Handballer des TSV Hannover-Burgdorf dürfen weiter vom Viertelfinale des EHF-Pokals träumen. Der Bundesligist gewann am Sonntag beim mazedonischen Club HC Eurofarm Rabotnik problemlos mit 29:17 (15:8) und hat am Mittwoch (20.30 Uhr) zum Abschluss der Gruppenphase gegen RK Nexe Nasice aus Kroatien ein Finale um den Einzug in die Runde der letzten Acht. Ein Sieg würde das Weiterkommen bedeuten, ein Unentschieden oder Niederlage reicht den Kroaten für die K.o.-Runde.

Die Gäste bekamen die Partie schnell in den Griff und führten nach 18 Minuten bereits mit 10:5. Mitte der zweiten Halbzeit wuchs der Vorsprung auf mehr als zehn Treffer an (24:13, 46. Minute), die Partie war endgültig entschieden. Erfolgreichste Torschützen für Hannover waren der Spanier Cristian Ugalde mit neun Treffern vor Torge Johannsen (5) sowie Jewgeni Pewnow und Kapitän Kai Häfner (je 4).