Hamburg

Prozess um Überfall auf Seniorin: Urteil erwartet

25.03.2019, 00:18 Uhr | dpa

Im Prozess um einen blutigen Überfall auf eine 93-Jährige in Hamburg-Poppenbüttel will die Strafkammer am Landgericht heute das Urteil verkünden. Der 40 Jahre alten Angeklagten wird versuchter Mord und schwerer Raub vorgeworfen. Die ehemalige Altenpflegeschülerin soll die alte Dame am 10. März vergangenen Jahres in deren Wohnung in einer Seniorenwohnanlage überfallen und ihr mit einem Messer 32 Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben. Die Angeklagte soll dabei 400 Euro Bargeld erbeutet haben. Wenige Tage nach der Tat war die Deutsche in ihrer Wohnung in Norderstedt festgenommen worden. Die 93-Jährige schwebte nach dem Überfall zeitweise in Lebensgefahr und lag wochenlang im Krankenhaus.

Das Urteil hatte ursprünglich bereits am 5. Februar verkündet werden sollen. Doch in letzter Minute beantragte der Verteidiger, Haarproben der Angeklagten erneut zu untersuchen, und zwar auf Spuren zweier Medikamente. Die Plädoyers wurden nach Angaben der Gerichtspressestelle unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten.