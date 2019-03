Großenkneten

Junge von Bus erfasst und schwer verletzt

25.03.2019, 05:32 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt am auf einer Straße. Foto: Silas Stein/Archiv (Quelle: dpa)

Bei einem Unfall in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) ist ein Junge schwer verletzt worden. Der Vierjährige wollte am Sonntagabend an einer Ampel die Straße überqueren und wurde von einem Linienbus erfasst, wie die Polizei mitteilte. Die Ampel soll nach ersten Erkenntnissen für Fußgänger rot gezeigt haben. Trotz Vollbremsung konnte der 50 Jahre alte Busfahrer den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Junge musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.