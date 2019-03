Breitenbrunn/Erzgebirge

Mineraliensammler bei Sturz in Stollen schwer verletzt

25.03.2019, 06:22 Uhr | dpa

Ein Mineraliensammler ist bei Breitenbrunn im Erzgebirgskreis schwer verletzt aus einem Stollen geborgen worden. Der 40-Jährige war nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag in den Schacht eines stillgelegten Bergbaus gestürzt. Sein Begleiter habe den Rettungsdienst alarmiert. Die Bergung des Verletzten dauerte bis tief in die Nacht. Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.