Kirchheim unter Teck

Experten suchen nach Ursache für Segelflugzeug-Absturz

25.03.2019, 06:28 Uhr | dpa

Nach dem Absturz eines Segelflugzeugs im Kreis Esslingen suchen Spezialisten nach der Unfallursache. Die Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung seien am Sonntagabend angekommen und wollten ihre Untersuchungen im Laufe des Tages fortsetzen, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Bei dem Unglück am Sonntag war der 66 Jahre alte Pilot ums Leben gekommen. Das Segelflugzeug war nach Angaben der Polizei beim Start am Segelfluggelände Hahnweide bei Kirchheim/Teck senkrecht zu Boden gestürzt. Es hatte sich mit einer Winde in die Luft ziehen lassen.